¡¡¡Öµð¿Í£µ¡Ý£´¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£²°ÌÁè¤¤¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µð¿Í¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ¤¬Æó²ó¤Ë£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë£±£²¹æ¥½¥í¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»Í²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£±£³¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï£¸·î£²£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤â£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Í²ó¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢»³ºê¤Î±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£»³ºê¤ÏÏ»²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â±¦Ãæ´Ö¤Ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡££³ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£½é²ó¤Ë£²»à¤«¤éÆâÌî°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ºäÁÒ¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¼·²ó¤Ë¤Ï¡¢£²»à¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£