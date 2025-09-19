ÃæÆü¡¡13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡¡ÃæÅÄæÆ¤Î¡È°úÂà¥Ç¡¼¡É¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤º
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü2¡½6¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì4Ï¢ÇÔ¡£ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀþ¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÌø¤¬½øÈ×¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢6²ó1/3¤ò118µå8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡£8²ó¤Ë¥á¥Ò¥¢¤â2ÅÀ¤ò¼º¤¤¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï7²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤Èµ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤º¡£9·î16»î¹ç¤òÀï¤¤4¾¡12ÇÔ¤ÈµÞ¼ºÂ®¤·¡¢¤³¤ÎÆüµð¿Í¤¬¹Åç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëCS¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£