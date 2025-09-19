£²£·£°Âæ¿»¿å¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡¢Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é»ß¿åÈÄ¤¬¸Î¾ã¡Ä±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖÊä½þ¤Î¾ÜºÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç£±£²ÆüÌë¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤¿¼ÖÌó£²£·£°Âæ¤¬¿»¿å¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê»°½Å²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï£±£¹Æü¡¢¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¿å¤ÎÎ®Æþ¤òËÉ¤°ÅÅÆ°¼°¤Î»ß¿åÈÄ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤Ï»Ô¤Ê¤É¤ÈÍ¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢±«¿å¤ÎÎ®ÆþËÉ»ßÂÐºö¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ï¼ÖÎ¾ÍÑ¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý£³¤«½ê¤ËÅÅÆ°¼°»ß¿åÈÄ¤¬¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¦¤Á£²¤«½ê¤Ç¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ä¤ë£±¤«½ê¤â¡¢µÞ·ã¤Ê¿»¿å¤ÇÁàºî¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êâ¹Ô¼ÔÍÑ½ÐÆþ¤ê¸ý£·¤«½ê¤Ë¤¢¤ë¼êÆ°¤Î»ß¿åÈÄ¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿»¿å¡¢¿åË×¤·¤¿ÃÏ²¼£±¡¢£²³¬¤Î¼Ö¤ÏÈÂ½Ð¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãó¼Ö¾ì¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥£¥¢»ÍÆü»Ô¡×¤Î¿ÜÆ£¹¯É×¾ïÌ³¤Ï¡Ö£µ£°Âæ¤Û¤É¤Ï½êÍ¼Ô¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Êä½þ¤Ê¤É¤Ï¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£