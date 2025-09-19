¤³¤Î½©¤ÏÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ò♡ ½÷¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å±Ç¤¨¡õ¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç¡×ÆÃ½¸
»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¡×¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¡õ¼Â¤ê¤Î½©¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ì¥È¥í¥³¡¼¥Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¤Ï¥¥ì¥¤¤á²÷Å¬¥³¡¼¥Ç¤È°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å±Ç¤¨¥³¡¼¥Ç¤Ë¤´ÃíÌÜ♡
½©¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¬¡¼¥ëÊª¸ì
¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³¹¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤Î½©¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¡¢¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÉ½ñ¤Î½©¡Û¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤
Áë¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿½©¤ÎÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¤Æ¡£¤Õ¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Ãå¾þ¤é¤º¤È¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¸µ¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤òÅº¤¨¤¿¤é¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬Ìö¤ë¤Î¡£
Cordinate NOT¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ØÆ³¤¯¥¥ì¥¤¤á¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó
½÷¤ß¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¥µ¥Æ¥ó¤ä¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¡£ÉÊ¤Î¤¤¤¤¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Õ¥ê¥ë¤Ç¡¢¤è¤ê½÷À¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÁõ¤¤¡Ú¼Â¤ê¤Î½©¡Û
º£Ç¯¤Î²Æ¤âÎã¤Ë¤Ê¤¯½ë¤¤²Æ¤À¤Ã¤¿¡£
à¤Ò¤È²Æ¤Î·Ð¸³¤Ç½÷¤Î¥³¤Ï¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ëá¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ó¤¤êµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤È»×¤¨¤ë¡¢¼çÌòµé¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£
¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ä°¦¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î1Ëç¡£
Cordinate ¥Ñ¥¥Ã¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å±Ç¤¨
¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê¥Ó¥¸¥å±Ç¤¨¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢Â¸µ¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë·è¤á¤¿¤é¥¿¥¦¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤â¡£¥µ¥Æ¥ó¡ß¥ì¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¬¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£
¡âME¡¦ÎëÌÚÆ·Èþ
¤Î¤Ã¤È¤¤¤³¡¼¤ë¤ß¡¼¡¦¤¹¤º¤¤Ò¤È¤ß¡ü2001Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
2021Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÄ¶ÆÃµÞ ¡âME¹Ô¤¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢´Å¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÊÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¢âJOY¡¦»³ÅÄ°É²Â
¤Ë¤¢¤ê¡¼¤¤¤³¡¼¤ë¤¸¤ç¤¤¡¦¤ä¤Þ¤À¤â¤â¤«¡ü2006Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢âJOY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡È¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½éÎø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Æ¥£¡¼¤È¥Ô¡¼¥Á¥Ñ¥¤¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
»£±Æ¡¿ËÌ²¬Ì¾Ï¡Ê¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤