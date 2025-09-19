3°Ì¡¦µð¿Í¡¢¾¡Íø¤Ç¾¡Î¨5³ä¡ª2°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë¡ª¹¾ËÜ»á¡Ö¤Þ¤¿º®ÆÙ¤È¤¹¤ë´¶¤¸¡×
¡û µð¿Í 5 ¡Ý 4 ¹Åç ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡3°Ì¡¦µð¿Í¤Ï19Æü¡¢4°Ì¡¦¹Åç¤Ë5¡Ý4¤Ç¾¡Íø¤·ºÆ¤Ó¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£2°Ì¡¦DeNA¤¬ºå¿À¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò1¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¤¬½é²ó¡¢´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®±à³¤ÅÍ¤Ë°ÂÂÇ¡¢ËöÊñ¾ºÂç¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢ºäÁÒ¾¸ã¤ËÀèÀ©¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÂè12¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£1¡Ý2¤Î4²ó¤Ë²¬ËÜ¤ÎÂè13¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Åê¼ê¡¦»³粼°Ë¿¥¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤Ë3¡Ý2¤Î6²ó¤Ë»³粼°Ë¿¥¤¬2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î7²óÉ½¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»³粼°Ë¿¥¤Ï7²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎ®¤ì¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¡Ê»³粼¤¬¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£1µå¤Ç»³粼¤¬Âå¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¡¢8²ó¡¢9²ó¤Ë¾ù¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢7²ó¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2°Ì¡¢3°ÌÁè¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¾¡ÇÔ¡¢Î¢É½¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿º®ÆÙ¤È¤¹¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¤È¡£ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï5³ä¤ò±Û¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢Ãù¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈCS¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë