¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¾®ÀôÍÚ¹á¡¢¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡Á¡×¡ÖÈà½÷´¶¤¬À¨¤¤¡×
¡¡£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¸ª½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯»£¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¡¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Æü¤È¤«¤À¤±¤ª¤á¤«¤·¤¹¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¯¤·¤Æ¤¤Æ¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ª½Ð¤·²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡Á¡Á¡×¡ÖÈà½÷´¶Áý¤·Áý¤·¤À¤Í¡ª¡©¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤À¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Éþ¤À¤Í¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¾îÍÍ¤Ç¤Þ¤¸²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£