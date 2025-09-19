·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯♡¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó2ÉÊ¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÅÐ¾ì
½©¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤·ª¥¹¥¤ー¥Ä¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¿Íµ¤¥±ー¥¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡Ö½ÂÈé·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤¬ÂÔË¾¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¡¢·ª¤ÎË§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤è¤êÇ»¤¯°ú¤Î©¤Æ¤¿¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄêÈÖ¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥×¥é¥¹♡´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡Ê460±ß¡¿ÀÇ¹þ496±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²«¿§¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬Æþ¤ê¡¢¥Þ¥í¥ó¥À¥¤¥¹¤È¥é¥à¼ò¹á¤ë¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Î¥Þ¥í¥ó¤¢¤ó¤Ï·ª´ÅÏª¼Ñ¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç·ªËÜÍè¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ë¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë·ª¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë♡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤«¤é¿·ºîÅÐ¾ì
½ÂÈé·ª¤Î¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤à¾åÉÊ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¡Ö½ÂÈé·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡Ê590±ß¡¿ÀÇ¹þ637±ß¡Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¸©»º¾ø¤··ª¥Úー¥¹¥È¤ò´Þ¤à4¼ï¤Î¥Þ¥í¥ó¥Úー¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤Ê°ïÉÊ¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ï·ª¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¡¢½ÂÈé·ª¤ÎÎ³Æþ¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë§½æ¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¸ý¤É¤±¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
·ª¤òÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò♡
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤È¡Ö½ÂÈé·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â·ªËÜÍè¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ïÉÊ¡£
²Á³Ê¤Ï¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬460±ß¡ÊÀÇ¹þ496±ß¡Ë¡¢½ÂÈé·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬590±ß¡ÊÀÇ¹þ637±ß¡Ë¡£ÈÎÇä¤Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÄÌÇ¯¡£
Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±ー¥¼è°·Å¹¡Ê°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½©¤Î¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¿·¤·¤¤¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö