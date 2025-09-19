¡Ú¿Íµ¤¡Û¡ÖÈ¤¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎÂÎ¸³²ñ¡¡ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¡¡ºîË¡¤â³Ø¤Ö¡¡¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿È¤¤Ç¿©¤Ù¤¿Ì£¤Ï¡©¡Ô¿·³ã¡Õ
Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ëÈ¤¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¡¢»°¾ò»Ô¤ÇÈ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤ÈÈ¤¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¼ÒÊ©³Õ¤ÎÄ¦¹ï¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ1939Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Ê¥ª¡×¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·2004Ç¯¤«¤éÈ¤¤Å¤¯¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»°¾ò»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¤¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ò¹Ö»Õ¡Ó
¡ÖÆ¬¤«¤éÀèÃ¼¤Þ¤ÇÈ¬³Ñ·Á¤Î¤ªÈ¤¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë1Á·ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
Q¡Ëº£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀè¤¬¤À¤¤¤ÖÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤¤ÏÆ¦Éå¤È¤«¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ºÇ¸å¤Ï¤ä¤¹¤ê¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Çºï¤Ã¤¿È¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤³¤Î¤¢¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤ÀÏÂ¿©ÎÁÍý¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ä
¡Ö3ËÜ¤Î»Ø¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Þ¤º¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤Ï¤·¤ÎºîË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Íº¹¤·»Ø¤È¿Æ»Ø¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¤µ¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖµÞ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó´é¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¡×
µ¼Ô¤â¶µ¤ï¤Ã¤¿ºîË¡¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿È¤¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿È¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È³ÊÊÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¤¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³²ñ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¤ÊÆ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ç³«¤Ëè²ó¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÊ¡ÅÄ Î´¹¨ÂåÉ½¡Ó
¡Ö¤³¤ì¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤¹¤·¤Ï²¿¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤È¤«¡¢È¤¤ÎÈ¯¾Í¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ò»²²Ã¼Ô¡Ó
¡Ö¤â¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¿©Ê¸²½¤È¤«¿©¤ÙÊª¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¡¢ÍÜ¸î¶µÍ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q¡Ë³¤³°¤«¤éÍè¤ëÊý¤ËÈ¤ºî¤êÂÎ¸³¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡©
¡Ò»²²Ã¼Ô¡Ó
¡Ö¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¤È¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È»×¤¦¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²¿µ¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¤¹¤ëÈ¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¬¤±¤Ç¤è¤ê¿©»ö¤¬¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£