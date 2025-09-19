ÀÐÀîÎË¤Ï¿·4U¤Ç¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨100¡ó¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡¡¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ãANA¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¡þ19Æü¡þ»¥ËÚ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ÎØ¸ü¥³¡¼¥¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡þ7066¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2015Ç¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö67¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤Ç2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë4UT¤Ï¤³¤ì¤À¡ª
¥¢¥¦¥È¤Î1ÈÖ¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀî¤Ï2ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢4ÈÖ¡¢5ÈÖ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢¾å°Ì¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ö·è¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦9ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï¥«¥Ã¥×¤Ë½³¤é¤ì¡¢¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾12ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¡£»Ä¤ê12¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯14ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤â3¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÏÎÓ±Û¤¨¤Î2¥ª¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¡£¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬3ÂÇÌÜ¤ò¾å¼ê¤¯¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ñ¡¼¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÃ£À®¡£3¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬3²ó¤Û¤É³°¤·¤¿¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£°Ê³°¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¡¼¥ª¥ó¡Ü2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£½éÆü¤Ï¶¯É÷¤Î¤Ê¤«¡¢¡Ö3¥Ñ¥Ã¥È¤òÉÝ¤¬¤é¤º¡×¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹â¤¤¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¤¤ç¤¦¤Ï¡Ë32¥Ñ¥Ã¥È¤Ç5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤·¤Æ3¥Ñ¥Ã¥È¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¡ÈÆñ½ê¡É¤Ï8ÈÖ¤È11ÈÖ¤Îµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤¥Ñ¡¼3¡£¼ÂÂ¬228¥ä¡¼¥É¤À¤Ã¤¿8ÈÖ¤Ï¤³¤ÎÆü3ÈÖÌÜ¤ËÆñ¤·¤¤¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯226¥ä¡¼¥É¤Î11ÈÖ¤Ï4ÈÖ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇÆñ´Ø¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¤È¤â¤Ë¥ï¥ó¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¡¢3¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö8ÈÖ¡¢11ÈÖ¤Ï4ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤è¤ê¤â¡¢¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡£8ÈÖ¤Ïº¸¤«¤é¡¢11ÈÖ¤Ï±¦¤«¤é¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ý¤Áµå¤Î¥É¥í¡¼¤ÇÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¹¥Ä´¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£»ÈÍÑ¤·¤¿4ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ23ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â»È¤¦¥¯¥é¥Ö¡£8·î¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ÎÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤È¥¹¥Ô¥óÀÇ½¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÁàºîÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿2021Ç¯È¯Çä¤Î¡ØAPEX UW¡Ù¤Î3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë3ÈÖ¤È4ÈÖ¤Î½éÂå¡ØUW¡Ù¤òÁá¤¯¤«¤éÅêÆþ¤·¡¢½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¿¡£3ÈÖ¤Ïº£¤â½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4ÈÖ¤Ï8·î¤Ë¥Æ¥¹¥È¸å¡¢Â¨¼ÂÁ©ÅêÆþ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¾¯¤·¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÃÆÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4U¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ4ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ËÂØ¤¨¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î4U¤À¤Ã¤¿¤é¤Û¤Ü¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¡×¤È¿®Íê¤â¸ü¤¤¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤ë½µËö¡£¡Ö2Æü´ÖÉ÷¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¿á¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤äÃÆÆ»¤ò¶î»È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£1ÂÇ1ÂÇ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£Ä©Àï¤ÎÀè¤Ë·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿²ó¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢º£µ¨½éÍ¥¾¡¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐÀîÎË¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë4UT¤Ï¤³¤ì¤À¡ª
