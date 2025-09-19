ËüÇî¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù¾ðÊó¹¹¿·¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖËèÆü²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¤ó¡×¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ï19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£³«ºÅÃæ¤Î¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢25Æü°Ê¹ß¡¢ÊÄËëÆü¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛËüÇî¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù³«ºÅÆü»þ¤Î°ÆÆâ
¡¡ËüÇî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡ªÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Çº£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËüÇî¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÊÄËëÆü¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ¤Î¹ðÃÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡ÖËèÆü²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¤ó¡×¡Ö10/3¤ËºÇ¸å¤ÎËüÇî¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î²Ö²Ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù³µÍ×
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢ÊÄËëÆü¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ
¢¨9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆüÄø¤è¤êµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¦¤¤¤º¤ì¤ÎÆüÄø¤âÂÇ¤Á¾å¤²»þ´Ö¤Ï5Ê¬´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡£
¡¦9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï18»þ59Ê¬º¢¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²³«»ÏÍ½Äê¡£9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¤Ï18»þ35Ê¬º¢¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²³«»ÏÍ½Äê
¡¦ 9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡ØJapan Fireworks Expo¡Ù¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£
¡ÚX¤è¤ê¡ÛËüÇî¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù³«ºÅÆü»þ¤Î°ÆÆâ
¡¡ËüÇî¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡ªÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Çº£Ç¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ØEXPO Thanks ²Ö²ÐÂç²ñ¡Ù³µÍ×
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¡¢ÊÄËëÆü¤Þ¤ÇËèÆü³«ºÅ
¢¨9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆüÄø¤è¤êµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¦¤¤¤º¤ì¤ÎÆüÄø¤âÂÇ¤Á¾å¤²»þ´Ö¤Ï5Ê¬´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡£
¡¦9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï18»þ59Ê¬º¢¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²³«»ÏÍ½Äê¡£9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë°Ê¹ß¤Ï18»þ35Ê¬º¢¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²³«»ÏÍ½Äê
¡¦ 9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡ØJapan Fireworks Expo¡Ù¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£