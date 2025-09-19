¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢³Ø¹»¶µ»Õ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¼Ò²ñ¤Ç¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡È¼Ò²ñ¤Ç¶â¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Å¥é¤¹¤ó¤Ê¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¡ÈµëÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ìÀÇ¶â¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó?·ë¶É¤¤ì¤¤¤´¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÂ¾¿Í¤«¤é¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤·¡£¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÀµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¶â¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÉÔ¿Ô¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÆóÂåÌÜ¤È¤«¼Ò²ñ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£