¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Ä«¸¶Àë¼£¤µ¤óÅ°Äì²òÀâ¡ª¶½Ê³¡õ´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤À¤³¦Î¦¾å¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¶¯¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
Ï¢Æü¡¢¶½Ê³¤È´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤À¤³¦Î¦¾å¡£º£Âç²ñ¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï?¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¡¢4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Î¸«½ê¤ò¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ«¸¶Àë¼£¤µ¤ó¤¬Å°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö½÷¤Î»Ò¤è¤ê¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×Î¦¾å¥¯¥é¥Ö»þÂå¤ÎÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê
ÃíÌÜ¤Î¡È2002Ç¯À¤Âå¡É¤¬Âç³èÌö¡Ä¤Þ¤À¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥¹¥¹¥á¡É
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ç®Àï¤ÎÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡£º£Âç²ñ¤ÇÂç³èÌö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÃíÌÜ¤Ï¡È2002Ç¯À¤Âå¡É¤Ç¤¹¡£400m¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥ÕÁª¼ê¡Ê23¡Ë¡¢110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¡Ê23¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë3000m¾ã³²¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤Î»°±ºÎ¶»ÊÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤â2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶Àë¼£¤µ¤ó:
»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Þ¤º¤ÏÃæÅçÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤Î¶¯¤µ¡¢¤½¤ÎÈë·í¤òÄ«¸¶¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÅçÁª¼ê¤Ï18Æü¡¢400m·è¾¡¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Ç²áµîºÇ¹â¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê1991Ç¯¤Î¹âÌî¿ÊÁª¼ê¤Î7°Ì¤ò¹¹¿·¡Ë¡£¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡È¶Ã°Û¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃæÅçÁª¼ê¤Î¤É¤ÎÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
¡È¶Ã°Û¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î400m¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°È¾¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃæÅçÁª¼ê¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°Ý»ý¤·¤ÆÁö¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¡È¶Ã°Û¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¡¢ÃæÅçÁª¼ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ëÀ¨¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
ÃæÅçÁª¼ê¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç100m¡¢200m¤ÎÃÏÅÀ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢¤¢¤Î¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤âÀ¨¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤ÄÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢400m¤À¤È¤½¤ì¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Èµæ¶Ë¤ÎÌµ»ÀÁÇ±¿Æ°¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
¤·¤«¤âº£Âç²ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢À¨ÏÓ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ´Ó¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÁö¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤·¤«¤â¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Î¸ì×ÃÎÏ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÏÆÉ½ñ²È¤À¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
ÃæÅçÁª¼ê´Þ¤á¡¢¡È2002Ç¯À¤Âå¡É¤Î3¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¤·¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥ÉÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ïµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬Å°ÄìÍ½ÁÛ¡Ä4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤ÎÂ¼ÃÝÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áö¤ê¤ÎÀ¨¤µ¤ä¡ÈÆüËÜ¿ÍºÇ¹â°Ì¥¿¥¤¡É5°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¡È¥Ý¡¼¥º¥¯¥¤¥º¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶¥µ»¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥Ë¥á¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¡²è¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡È¥¸¥ç¥¸¥çÎ©¤Á¡É¤Ç¤·¤¿¡£
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¥Ü¥Ü¥Ü¡¼¥Ü¡¦¥Ü¡¼¥Ü¥Ü¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ËÜÅö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è20Æü¤«¤é¡¢4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤ÎÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃíÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¸¶¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤ò´Þ¤á»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
1Áö¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®ÃÓÍ´µ®Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤È¹â¹»À¸¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¡Ê16¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¾åÄ¾µ¯Áª¼ê¡Ê25¡Ë¡£
2Áö¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨Àä¹¥Ä´¤ÎÌøÅÄÂçµ±Áª¼ê¡Ê22¡Ë¤ËÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤âÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
3Áö¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¸ÇÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÍÀ¸Áª¼ê¤«¤é4Áö¤Ï±ß·Èô±©Áª¼ê¡Ê22¡Ë¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦Îý½¬¤â¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ø¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±ß·Áª¼ê¤Ï¸Ä¿Í¤Ç200m¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢4Áö¤Î¸õÊä¤Ë¤Ï°æ¾åÄ¾µªÁª¼ê¡Ê21¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤â¤¦¡¢Á´°÷¤Ë½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
¼éÍ´ÍÛÁª¼ê¡Ê21¡Ë¤Ë¤â¡¢2Áö¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤â¸«»ö¤ËÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤ÏºÇ½ª¶¥µ»¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÄ«¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ê¥ì¡¼¤Î¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼Â±é¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶¤µ¤ó:
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤·¤Æ¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂÎ¤Îµ÷Î¥¤òÎ¥¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÍøÆÀµ÷Î¥¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¾å¤á¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÏ¤¹¤Î¤Ï²¼¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥Á¥Ã¤È¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¤È¹¥´¶¿¨¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬¶á¤Å¤¤¹¤®¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Î¦¾å¶¥µ» ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¡Ä«¸¶Àë¼£¤µ¤ó
1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤«¤éÎ¦¾å4Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½
2008Ç¯ ËÌµþ¸ÞÎØ4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È