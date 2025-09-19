¡ÚÃæÆü¡ÛÂÇÀþ¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¡¡7²ó¤ËÈ¿·â¤Ë¤Ç¤ë¤â¤ï¤º¤«2ÆÀÅÀ¤Ç4Ï¢ÇÔ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 6-2 ÃæÆü(19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÃæÆü¤ÏÀèÈ¯¡¦ÌøÍµÌéÅê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÇ´Åê¤¹¤ë¤â4¼ºÅÀ¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢2-6¤ÇÇÔÀï¡£CS½Ð¾ì¤¬±ó¤Î¤¯4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é1¥¢¥¦¥È1,3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Þ¤¹¡£
2²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·1,2ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3¼ºÅÀÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢6²ó¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·7²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢4¼ºÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£118µå¤ÎÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤é¤ì¤º¸å¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¤ÎµÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤ÎÁ°¤ËÌµÆÀÅÀ¡£7²ó¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¡¢ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¡¢¤µ¤é¤ËÀÐ°ËÍºÂÀÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢8²óÉ½¤Ë¥á¥Ò¥¢Åê¼ê¤¬2¼ºÅÀ¤·ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢8²ó¡¢9²ó¤âÂÇÀþ¤ÏÄÀÌÛ¡£¤³¤Î¹õÀ±¤Ç4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£