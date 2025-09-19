¡Ö²ð¸îÃ¦ÌÓ¡×¤Ã¤ÆÉ¬Í×¡© ÁÐÊý¤ÎÉéÃ´¡¦ÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä50Âå½÷À¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤ËÂÎ¸³ÃÌ¡¢¸½Ìò¡¦¸µ²ð¸î»Î¤«¤é¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«Â³¡¹
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö²ð¸îÃ¦ÌÓ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
²ð¸îÃ¦ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÃ¦ÌÓ¤Ï¡¢»Ü½Ñ¤ÎÄË¤ß¤äÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Íè¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²ð¸î¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£²ð¸î¤·¤Æ¤â¤é¤¦Â¦¤â¡¢À¶·é¤ÇÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¦ÌÓ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬¤Ç¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ì¡Ê¢¨¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ç¡¢²ð¸îÃ¦ÌÓ¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê°ñ¾ë¸© 55ºÐ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö²ð¸îÃ¦ÌÓ¡¢ºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖÄË¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÆ¬È±ÇòÈ±À÷¤áÂå¡×¢ª¡ÖÃ¦ÌÓÂå¡×¤Ë
»ä¤âº£Ç¯¤«¤é²ð¸îÃ¦ÌÓ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑÌÌ¤«¤é¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇòÈ±¤Ï¡ÊÃ¦ÌÓ»Ü½Ñ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦ÌÓ¤ä¸÷Ã¦ÌÓ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ËÃ¦ÌÓ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ð¸î¸½¾ì¤Ç¼ê´Ö¤ò³Ý¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¿¿´À¿°Õ¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È°·¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨»Ï¤á¡¢¤â¤¦¸å²ó¤·¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¡¢É×¤Ë¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬È±¤ÎÇòÈ±À÷¤á¤Ï¤â¤¦»ä¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤Î¤ª¶â¤òÃ¦ÌÓ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢1¥õ·îÈ¾¡Á2¥õ·î¤Î´Ö³Ö¤ÇÃ¦ÌÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤Ï¤Þ¤ÀÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô°Ì¤ò¤«¤Ê¤êÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤é»Ü½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼¯»ùÅç¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¢¡¸µ²ð¸î»Î¤¬¸ì¤ë¡Ö²ð¸îÃ¦ÌÓ¤ÎÉ¬Í×À¡×
»ä¤Ï¸µ²ð¸î»Î¤Ç¤¹¡£²ð¸î»ÎÂ¦¤«¤é¤Î°ì°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¦ÌÓ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤Ë¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ÎºÝ¤ËÊØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¬¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤´¼«Ê¬¤Ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢Êª¤Ë¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢²ð¸î»Î¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÀéÍÕ¸© 30ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¢¡¸½Ìò²ð¸î»Î¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¡×
»ä¤Ï²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸îÃ¦ÌÓ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤¬²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤ËÌÓ¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¡Ê½÷À¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¶á¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¼ÙËâ¤À¤Ê¡ª¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥±¥¢Ãæ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯¤ä¤ª¶â¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ËÌÓ¤Ï¤¢¤ë¡ª¤È»ä¤Ï»×¤¦ÇÉ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
