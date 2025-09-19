¡È¿Í´Ö¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¡É¤ÏÉ¬¿Ü!? Äë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´É¾¸ çÕÀ¸¹¬¹¨¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¶áÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡×¤È¤Ï¡©
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Äë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´É¾¸¤ÎçÕÀ¸¹¬¹¨¡Ê¤Õ¤Ë¤å¤¦¡¦¤æ¤¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Äë¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡ÈDX¿Íºà°éÀ®¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
çÕÀ¸¹¬¹¨¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¤ËNTT¥Ç¡¼¥¿Æþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ê¸½¡¦SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼¡Ê¸½¡¦¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ø°Ü¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëIT¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¡£2018Ç¯¤Ë²£²ÏÅÅµ¡¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¡ÊCIO¡Ë·ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2019Ç¯¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óËÜÉôDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤ò·óÌ³¡£2025Ç¯4·î¤è¤êÄë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´É¾¸¡ÊCDO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Äë¿Í¤Î¡ÈDX¿Íºà°éÀ®¡É
Àè½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢çÕÀ¸¤µ¤ó¤«¤éÄë¿Í¤ÎDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£½µ¤Ï¡ÈDX¿Íºà°éÀ®¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Äë¿Í¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤éDX¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½éµé¥³¡¼¥¹¡¢Ãæµé¥³¡¼¥¹¡¢¾åµé¥³¡¼¥¹¤Î3¤Ä¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÌó2Ç¯¤Ï½éµé¥³¡¼¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¹ç¤ï¤»¤ÆÌó11,000¿Í¤Î¼Ò°÷¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢DX¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌäÂê²ò·è¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦¿ä¿Ê¤òÃ´¤¦¿Íºà¡Ë¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæµé¥³¡¼¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¾åµé¥³¡¼¥¹¤Î³Ø½¬¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Ê£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢çÕÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾åµé¥³¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤ÀÀß·×Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃæµé¥³¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿Êý¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæµé¥³¡¼¥¹¤Ï¿ôÉ´¿ÍÄøÅÙ¤òÌÜÉ¸¤Ë°éÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¾åµé¥³¡¼¥¹¤Ï¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤ÎDX¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡ÈAI¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢´û¤Ë°ìÉô¤ÎAI¤ò¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡Äë¿Í¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É
Äë¿Í¤Ï¡ÈÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë²ñ¼Ò¡É¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¡ÖPioneering solutions together for a healthy planet¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃç´Ö¤ÈÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢ÃÏµå¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿¤Ë´ó¤êÅº¤¤¼é¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÃÏµå¤Î´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤ÆDX¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈçÕÀ¸¤µ¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤°¤ËÃÏµå´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡¢º£¤Þ¤Ç³Æ»ö¶È¤Î¼´¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²£¶ú¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÈAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ´ËÜÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¿Ê¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡É¡¢¤µ¤¤Û¤Éµó¤²¤¿¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï½Ä³ä¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñÊÑ³×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²£¶ú¡¢¼Ð¤á¶ú¡Ê¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤Î¼Â¸½¡Ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢çÕÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î½Ä³ä¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¡ÈÅùµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡É¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»ö¶È¼´¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥³¥¢¤Ê»ö¶È¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅùµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ²£¶ú¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÂè»°¼Ô»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈAI¤Î¿ÊÊâ¡É¤ÇÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ë¤¢¤ë¡ÈÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£çÕÀ¸¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¤ÏIQ140ÄøÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¤¾ÍèIQ200¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿IQ300¤ÎÀ¸À®AI¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½¸«¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡ÈAI¼Ò°÷¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢AI¤ò¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¡¢¤â¤¦¤¢¤È¿ôÇ¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¿Í´Ö¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢¡ÖAI¤ËÍ¥¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²ñ¼Ò¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢AI¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤À¤È¿Í´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬AI¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤Á¤ó¤È¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¢¤²¤ÆAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¤³¤ì¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËçÕÀ¸¹¬¹¨¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
