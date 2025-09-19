Ê¿Åù¤ÏÌµÍý¤À¤È¤·¤Æ¤â¡ÄÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¡Ú½÷½÷Ê¿Åù Vol.60¡Û
Á°¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤à¡£½õ¤Ã¿Í¤ËÍè¤¿¼Ò°÷2¿Í¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢»Ò»ý¤Á¤Ï¤æ¤ê¤³¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁáÂà¤ä·ç¶Ð¤ò¤¹¤ë¤æ¤ê¤³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤±¤¤¤³¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¡£
¢£¤±¤¤¤³¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤º¡Ä
¢£¤É¤³¤«¤Ç³Ú¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
¢£ÂçÊÑ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ä
¢£½÷½÷Ê¿Åù¡ª¡¡¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤¤¤¿¤¤
¤æ¤ê¤³¤Ï¡¢¤±¤¤¤³¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤Ë²¿ÅÙ¤«Â¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÈ¿È¤«¤é»Ò»ý¤Á¤Ø¤ÈÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤ê¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½÷½÷Ê¿Åù¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢¡Ö½÷Æ±»Î¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤ì¡¢¤æ¤ê¤³¡ª¡¡¤±¤¤¤³¤â¤¤Ã¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¿ÀÃ«¤â¤Á¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¿ÀÃ«¤â¤Á)