¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£´£³¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¡¡£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯Ä¶¤¨
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤Î£´£²¥»¡¼¥Ö¤òÄ¶¤¨¤ëµåÃÄºÇÂ¿¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£´£³¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£µ¡½£´¤Î£¹²ó¤Ë£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¤Þ¤º¤ÏÂåÂÇ¡¦Ìî´Ö¤ò°ì¥´¥í¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦ÂçÀ¹¤ò£±£µ£´¥¥í£±µå¤ÇÃæÈô¡£ÂåÂÇ¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï£±ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤ò£±£µ£´¥¥í¤Ç±¦Èô¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£