£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
21:30
¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê7·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.8%¡¡Á°²ó¡¡1.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.6%¡¡Á°²ó¡¡1.9%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
22:00¡¡
ÊÆÃæ¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ
20Æü
0:00¡¡
¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC½Ð±é
3:30¡¡
¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì 3¤Ä¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¡Ê¶âÍ»ÇÉÀ¸¾¦ÉÊ¡ËËþ´üÆü¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×
¥æー¥í·÷ºâÌ³Áê²ñ¹ç
EUºâÌ³ÁêÍý»ö²ñ¡ÊÈó¸ø¼°¡¢20Æü¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
