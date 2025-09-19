¡Ú¹Åç¡ÛÀèÀ©¤âµð¿Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤Ï6²ó5¼ºÅÀ¡¡¾®±à³¤ÅÍ¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.310¤È¹¥Ä´¥¡¼¥×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 5-4 ¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¹Åç¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤âµð¿Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡£½ªÈ×¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡¢CS¿Ê½Ð¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅçÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¡¦»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢»°¼ÔËÞÂà¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥½¥íHR¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤âÀèÆ¬¡¦²¬ËÜÁª¼ê¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥íHR¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢»³粼Åê¼ê¤ËµÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë6²ó¤Ë¤â2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢ºÆ¤Ó»³粼Åê¼ê¤Ë¥é¥¤¥È¤Ø¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¡¢3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ó¤ÇÂçÀ¥ÎÉÅê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¡£6²ó¤òÅê¤²10°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂåÂÇ¡¦½©»³æÆ¸ãÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë2¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ¤¹¤ë»³粼Åê¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£µð¿Í¤ÎÅ´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£