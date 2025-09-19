¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×ÌäÂê¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤ºîÉÊ¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼Â³½Ð¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëº¤¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤ÈÁêÃÌÀè¤òÃÎ¤ë
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¤è¤½¤Î²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¤Ó¤¿¤Ã¤Æ¤Ï²æ¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë²á¾ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶áÇ¯¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¬¡¢¤¤¤Þ¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¼Ô¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌ¡²è²È¡¦ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¤Î²¬Â¼¤·¤º¤«¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÄ¹½÷¡¦è½²Ú¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£Æþ³ØÀâÌÀ²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿è½²Ú¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ö¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤Ê¤·¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Êì¿Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤ÆÉã¿Æ¤ÈÁÄÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÐ¹»ÈÉ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
è½²Ú¤ÎÆþ³Ø¸å¡¢½Ð¼Ò¤ÎÅÓÃæ¤ÇÃÙ¹ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤«¤±¤¿¤·¤º¤«¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¼Ö¤Ç³Ø¹»¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¡¢¸åÆü¤Þ¤¿¤·¤º¤«¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤·¤º¤«¤¬¤â¤¦¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¹ð¤²¤ë¤È¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ïè½²Ú¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¥¥Ä¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤«¤«¤ë¸ÀÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÇÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òµÁÊì¤«¤éÊ¹¤¡¢Èà½÷¤Î²ÈÄí´Ä¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öè½²Ú¤ÈÍ·¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤ÆµÙÆü¤ËÆÍÁ³²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ê¡¢¡Öè½²Ú¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¤»¤Ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÇ¤ë¤È¡Ö¥±¥Á¡×¡Ö¤À¤Ã¤µ¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¤ê¤¿¥Î¡¼¥È¤òÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢è½²Ú¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤º¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Èà½÷¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤äÂÎÁàÃåÂÞ¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢Èà½÷¤Î²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È³ëÆ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤·¤º¤«¤ÏÎ×¾²¿´Íý»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í§¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ëµß¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ³ØÇ¯¼çÇ¤¤ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÈÁêÃÌ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¢£Ãø¼Ô¡¦ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¾®³ØÀ¸¤Î¿Æ¤Ê¤é¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤µ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤«¤é¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤«¤â¡×¡Ö¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤«¤â¡×¤ÈÇº¤ó¤À·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¡ÖÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ã¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤½¤ó¤Ê¡È¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³ëÆ£¡É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î³ëÆ£¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÁ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ò¤¬¿È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÁêÃÌÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ä³ØÇ¯¼çÇ¤¡¢ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¡Ê¡áÍÜ¸î¶µÍ¡¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î³Ø¹»À¸³è¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ç¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÄí´Ä¶¤äÊ¡»ãÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï³Ø¹»¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Àè·è¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Ø¹»°Ê³°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÁêÃÌÀè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§³Ø¹»°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ö»Ò¤É¤â²ÈÄí»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¡×¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¶µ°éÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤âÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥º¥éËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃ¯¡¹¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¤¬Æ¿Ì¾¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÆ»¤¬³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤¹¤®¤º¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤ò¤¦¤Þ¤¯Íê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÇòÌÜ¤µ¤ó¡§¡Ö¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»Ò¤ÎÇØ·Ê¤ä²ÈÄí»ö¾ð¤Ê¤É¤ò ¡ÈÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦µÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤À¤±¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÍè¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢°ì¿Í¤ÇÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÀìÌç²È¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î»Ò¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
¡ØÊüÃÖ»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ä¶¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤äÁêÃÌÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö¥È¥é¥Ö¥ëÂÎ¸³µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë²ò·è¤Î»å¸ý¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥ì¥¿¥¹¥æ¥