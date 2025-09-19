ÆóµÜÏÂÌé¡¡½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ï¡ÖÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡×¡¡±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç
ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡Ù¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ï¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô200ËüÆÍÇË¤ÎÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥²¡¼¥à¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç8ÈÖ½Ð¸ý¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤¯ÃË¤ò±é¤¸¤¿²ÏÆâÂçÏÂ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤ÈÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇï¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ÆóµÜ¤µ¤ó¡£½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤ËµÞ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¡Ø£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡Ø²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Ç²è²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¹½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö»ä¤¬½Ð±é¤·¤¿¤¢¤ëÉñÂæ¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬´Ñ·à¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Êâ¤¯¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉñÂæ¤Ë¤º¤Ã¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÎ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡ÈÊâ¤¯ÃË¡É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë19Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ø¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·°§»¢¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¡£½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¥Û¥é¡¼¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Ä©Àï¤¹¤ëºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÉôÌç¤Ç¤¹¡£