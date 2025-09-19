¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¡ª¡©¡¡¾¡¼ê¤ËÌ©Ãå2SÅê¹Æ¤ÎÈþ½÷¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÈÈþ½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡¡»Õ¾¢¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¤ë¤Ã¡ª¾¡¼ê¤Ë½éÅê¹Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂíÆâ¸øÈþ¤è¤ê¡×¤ÈÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö¤Ù¡¼¤µ¤ó¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×¡Ö»Õ¾¢¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤´µ¡·ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡ÂíÆâ¤Ï°ÊÁ°¡¢ÄáÉÓ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Î´óÀÊ¡ÖÄëÄÍ»³¡¡Ìµ³Ø¤Î²ñ¡×¤ÎÂè300²ó¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£