Ê¿Ìî°½¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Î¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼S¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÊ¿Ìî°½¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Î¤Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¡È»ä¤«¤é¤·¤¿¤éÆñ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡É¡¢¸À¤¦¤Æ¤¿¡£¥«¥Ã¥³¤è¾Ð¡×¤È¤Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Ø¥Ê¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#BatuCaves¡×¡Ö#Malaysia¡×¡Ö#AniManGaki2025¡×¡Ö#AMG2025¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢¤Ø¥Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£