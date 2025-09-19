1ÅÀÅêÆþ ¢ª ¥°¥Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¡ª¡ÚZARA¡ÛÂç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¸«¤¨♡¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
½©¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¥°¥Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢½©Åß¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼þ¤ê¤ÈÈï¤ê¤ä¤¹¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥³ー¥Ç¤ò¡¢ZARA¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÃÀ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç½©¥³ー¥Ç¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂçÃÀ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ê¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Á¤Ê½©¥³ー¥Ç¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤È¥Þー¥á¥¤¥ÉÉ÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£¤À¤Ü¤Ã¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¯¤·¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿þ¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ëç¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥é¥ßー¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ZW COLLECTION¡×\15,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢½©¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¿þ¤ÏÁ°¸åº¹¤¬¤¢¤ê¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£¾¯¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¾¯¤·¤¢¤±¤Æ¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤âGOOD¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥âー¥É¤ÊÅß¤Î¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£
¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤Ë¿·Á¯¤µ¤ò
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤É¤³¤«¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥ï¥¤¥ÉÉ÷¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡£ÃÎÅª¤Ê¥Í¥¤¥Óー¥«¥éー¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤È¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÂç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍ½´¶¡£
¾åµé¼Ô¥³ー¥Ç¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¼çÌòµé¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Õ¥ë¥¤¥É ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ö¥ì¥¶ー¡×\17,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£½©¤é¤·¤¤¥°¥êー¥ó¥«¥éー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥«¥éー¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç¡¢µ¨Àá´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È°Ê³°¤ò¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Î¥«¥éー¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È¥³ー¥Ç¤ËÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æー¥Ñー¥É¥¸ー¥ó¥º¤ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Momo.S