ºå¿À¡¡ÁáÀîÂÀµ®¤¬¥×¥í£²¾¡ÌÜ¡ª¹¥Ä´£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ò£¶²óÌµ¼ºÅÀ¡¡¿¹²¼£²ÀïÏ¢È¯¡¢Éüµ¢¤Îº´Æ£µ±¤Ï¹¥¼é¡¡Éüµ¢¤Î´äºê¤¬£µ£°»î¹çÅÐÈÄ
¡¡¡Öºå¿À£´¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï£¶Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¤Ë¾¡Íø¡££´Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï»Í²ó¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤«¤é¿¹²¼¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¡££²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ë¤È¹â»û¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÈÁê¼ê¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤Ç£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó¤Ë¤Ï¿¹²¼¤¬£²»î¹çÏ¢È¯¤Î£²£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÀÌÜ¤òÄÉ²Ã¡£Ï»²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÌÚÏ²¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤·£²»à»°ÎÝ¤Ë¡£ÂåÂÇ¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀ¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿º´Æ£µ±¤Ï»°²ó£±»à¤Ç²ÜÌ¾¤Î»°ÎÝÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÁáÀî¤Ï½é²ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤òÊ»»¦ÂÇ¤Ë¡£Ï»²ó£²»à»°ÎÝ¤Ç¤â¥Ó¥·¥¨¥É¤ò»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£¶²ó£¶°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À£¸·î£²£·Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ËÂ³¤¡¢£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶å²ó¤Ï¤³¤ÎÆü£±·³Éüµ¢¤·¤¿´äºê¤¬¥»¡¼¥Ö¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤£´ÅÀº¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¡££µÇ¯Ï¢Â³¤Î£µ£°»î¹çÅÐÈÄ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£