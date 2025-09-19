´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ªÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢3·î20Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é 35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART II¡×¡Ù¤è¤ê¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×´ØÏ¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¿ô¤Ï5²¯²ó¤òÆÍÇË
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢11·î5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¡ØÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é 35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART II¡×¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´üÂè1¥¯ー¥ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿°ì¶Ê¡£¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ä²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÏ¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¿ô¤Ï5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
