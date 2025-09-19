89ºÐÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú²ßÊª¼Ö¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤ËÅ¾Íî¤·»àË´¡Ú¿·³ãŽ¥º´ÅÏ»Ô¡Û
19Æü¸áÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç·Ú²ßÊª¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢º´ÅÏ»Ô¤Î¹âÀ¥µù¹Á¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à89ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú²ßÊª¼Ö¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È³¤¤Ë¼Ö¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ââ°÷¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°Õ¼±¤ä¸ÆµÛ¤Ï¤Ê¤¯ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î±¿Å¾Áàºî¤Î¥ß¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
