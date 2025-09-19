»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¶á¤¯¤Ç»ÔÅÅÆ±»Î¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¡¡¾èµÒ¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·¡¡±¿Å¾»Î¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡Î×»þÂåÂØ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô
¡¡19Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤Î¤¤¤Å¤íÄÌ¤êÅÅÄä¶á¤¯¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔÅÅ¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÅÐÅçô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¡Ö¸á¸å7»þÈ¾Á°¤Î¼¯»ùÅç»Ô¡£»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤Î¶á¤¯¤Ç»ÔÅÅ¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô»³²¼Ä®¤Î»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄäÉÕ¶á¤Ç·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡Ö»ÔÅÅÆ±»Î¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È¸òÄÌ¶É¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿®¹æ¤ÇÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÅÅ¤Ë¡¢¸åÂ³¤Î»ÔÅÅ¤¬ÄÉÆÍ¡£¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÅÅ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×Ìó10¿Í¤Î¾èµÒ¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾»Î¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼¯»ùÅç»ÔÅÅ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Ï°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¿¤á¡¢Î×»þ¤ÎÂåÂØ¥Ð¥¹¤â±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£