¡ÉÆüËÜ°ìÁá¤¤¹ÈÍÕ¡È¤Ç¡Ö´ñÀ×¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥È¡×³«ºÅÃæ¡ª¡Ê¾åÀîÄ®¡Ë
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¾åÀîÄ®¤ÎÁØ±À¶®²¹Àô¡¦¹ÈÍÕÃ«¤Ë¤Æ¡¢¡Ø´ñÀ×¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥È 8th¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁØ±À¶®´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡ÈÆüËÜ°ìÁá¤¤¹ÈÍÕ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÀã»³·Ï¤ÎÏ¼¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¹ÈÍÕ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡ ¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤À¸÷¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁØ±À¶®´Ñ¸÷¶¨²ñ
Íè¾ì¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ±ÇÁü¤ä¸÷¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ ¸°È×¤òÃÆ¤¯¤È²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢ー¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Ô¥¢¥Î¡Ù¤ä¡¢Êâ¤¤¤¿À×¤¬Ëþ³«¤Î²ÖÈª¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¤ä¤Þ¤Î¤ª²ÖÈª¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁØ±À¶®´Ñ¸÷¶¨²ñ
¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
´ñÀ×¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥È 8th
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§18:00～21:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì 20:30¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÁØ±À¶®²¹Àô ¹ÈÍÕÃ«
ÎÁ¶â¡§¹ÈÍÕÃ«ÊÝÁ´¶¨ÎÏ¶â¤È¤·¤Æ 1,000±ß¡¿1¿Í
¥¢¥¯¥»¥¹¡§´ü´ÖÃæ¡¢¾¦Å¹³¹¤È²ñ¾ìÆþ¸ý¤ò·ë¤Ö½Û´Ä¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬¿ï»þ±¿¹Ô¡Ê¾å¤ê¤Î¤ß¡Ë
À¡¤ó¤À½©¤ÎÌë¶õ¤Î²¼¡¢ÂçÀã»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ë¹ÈÍÕÃ«¤ÎÌÚ¡¹¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÍÕ¤¬¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡£
ÆüËÜ°ìÁá¤¤¹ÈÍÕ¤¬¸÷¤Î¥¢ー¥È¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡¢½©¤ÎÌëÄ¹¤òºÌ¤ëÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
