»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¿·µ¬ÄêÈ¯É½¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤ÏÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ø¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¹ñ²È±ÒÀ¸·ò¹¯°Ñ°÷²ñ¤ÈºâÀ¯Éô¤Ï9·î18Æü¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö°é»ùÊä½õÀ©ÅÙ´ÉÍýµ¬ÈÏ¡Ê»î¹Ô¡Ë¡×¤ò¸øÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µ¬ÈÏ¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤ò½ÅÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¤Ï¡¢¿½ÀÁ¡¦¿³ºº¼êÂ³¤¤Î´ÊÁÇ²½¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ»ñ³Ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Äó½Ð½ñÎà¤Î´ÊÎ¬²½¡¢¼êÂ³¤¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿½ÀÁ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Þ¤¹¡£½é¿³¤«¤é³ÎÇ§¿³ºº¤Þ¤Ç¸¶Â§30±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Âè2¤Ï¡¢µëÉÕ»þ´ü¤È·ÐÏ©¤ÎÌÀ³Î²½¤Ç¤¹¡£»Ù±ç¶â¤ÏÇ¯Ã±°Ì¤Ç·×»»¤·¡¢Ç¯¤Ë1²ó°ì³ç»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£»Ùµë¤Ï¿½ÀÁ¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÆýÍÄ»ùÌ¾µÁ¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¤Ï¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£¸ø°Â¡¢Ì±À¯¡¢¿ÍÅª»ñ¸»¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢±ÒÀ¸·ò¹¯¤Ê¤É³ÆÀ¯ÉÜÉôÌç¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾È¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
Âè4¤Ï¡¢´ÆÆÄ´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤ÏË¡Îá¤Ë´ð¤Å¤´ÆÆÄ¡¦¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æµé¤Î±ÒÀ¸·ò¹¯ÉôÌç¤ÈºâÀ¯ÉôÌç¤ËÂÐ¤·¡¢»ñ¶â´ÆÆÄ¸¡ºº¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¡¢ÂåÍýµëÉÕµ¡´Ø¤äÃ´Åö¿¦°÷¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÀµ¼õµë¤ä¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ë¤è¤ë¼õµë¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ñ¶â¤òÊÖ´Ô¤µ¤»¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë