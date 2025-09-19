iPhone 17¡¢³«Éõ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÇiPhone 16¤ÈÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Í¡£
¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
iPhone»Ë¾åºÇ¤âÇö¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤«¤é¤·¤Æ¤â¿·µ¡¼ï¤À¤È¤ï¤«¤ëiPhone Air¡£
¥«¥á¥é¥Ð¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÌÜ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤iPhone¤À¡ª¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤ëiPhone 17 Pro¡£
¤Ç¤Ï¡¢iPhone 17¤Ï¡©¥¥ß¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©È¯ÇäÆü¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯ÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³«Éõ¤Îµ·¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¥½¥Ã¥¯¥ê¤¹¤®¡£iPhone 16¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦
iPhone 17¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¤á¤¯¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¾å³¸¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ³«¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤Î¹Å¤¤´¶¿¨¡£³«Éõ»þ¤«¤é¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉÕ¤¤¤¿¥·¡¼¥ë¤â¥Ú¥ê¥Ú¥êÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢iPhone 17¡ª
¤à¤à¡©¤¦¡¼¤ó¡Ä¡ÄiPhone 16¤È¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡ÖiPhone 17¤òÇã¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×´¶¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â...¡£³«¤±¤¿¤È¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¡£
º£²ó¡¢¿·¿§¤À¤«¤é¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢iPhone16¤ÈÆ±¤¸ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤é°ì½Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤ª¤©¤©¡¢¤³¤³¤ÇÆ±ºÊª¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
iPhone 17¤ÈÆ±ºÊª¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡ÖiPhone¡×¤È¤À¤±½ñ¤«¤ì¤¿Âæ»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹ñÆâÈÇiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´¤Æ¤¬eSIM¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÊªÍýÅª¤ÊSIM¥«¡¼¥É¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É½ñ¤¤¬¡£
¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£¤Þ¤¡¡¢¤¢¤¨¤ÆÇ°²¡¤·¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
iPhone 17¤Î¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´5¿§¡£¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥»¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇöÎÐ¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ã¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
iPhone 16¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈiPhone 17¤ÎÊý¤¬°ì²ó¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËiPhone 17¤ÎÊý¤¬7g½Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤µ¤Ë¤è¤ëÈ½ÊÌ¤ÏËÍ¤¬»î¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¤«°ã¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢iPhone 16¤ÈiPhone 17¤Î¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÈ½ÊÌ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¡¢SIM¥È¥ì¥¤¤ÎÍÌµ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬iPhone 17¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥¯¥¤¥º¡×¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â°ìÈ¯¤ÇÀµ²ò¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤¬ÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¤¤Ã¤È¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤ÏiPhone 16¤ÈiPhone 17¤ÎÃæ¿È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Ù¥¼¥ë¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤Ï6.1¥¤¥ó¥Á¤«¤é6.3¥¤¥ó¥Á¤Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÂ¤Ù¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤È¡¢ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¼¥ë¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£¾ï»þÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢¤Ì¤ë¤Ì¤ëÆ°¤¯ProMotion¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢iPhone 17¤Î¿Ê²½¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¿È¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: Apple