DeNA¡¡CS¿Ê½Ð·èÄê¡ª»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¡¡ÊÌÅö·°¡¢¸¢Æ£Çî¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA£°¡½£´ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡DeNA¤Ï6Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢4°Ì¡¦¹Åç¤âÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥·¡¼¥º¥ó3°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£CS¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³¤ÎA¥¯¥é¥¹¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢1969Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊÌÅö·°¡¢1998Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î¸¢Æ£Çî¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇDeNA¤¬ºå¿À¤Ë¾¡¤Ä¤«¡¢¹Åç¤¬µð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤ë¤«¤¬CS¿Ê½Ð¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«ÎÏ¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ2¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¤È¤¤Î¼éÈ÷¤ÇÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë²¼È¾¿È¤òÄË¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ4²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î»³ºê¡¢6²ó¤ÏºäËÜ¤¬¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£