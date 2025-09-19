µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤¬¼«¿È½é¤Î11¾¡ÌÜ¡¡¼«¤éVÂÇ´Þ¤àÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò2ËÜÊü¤Ã¤Æ3ÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨23ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¤éVÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ7²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³¤Ç´ßÅÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤À¤¬¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Þ¤¿¤â½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£
¡¡2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é3ÈÖ¡¦¾®±à¤Î¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¡£¤³¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë»³ºê¤¬¼«¤é±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¡£5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï6²ó2/3¤ÇÂÇ¼Ô29¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ115µå¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£8»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï8·î29Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çº£µ¨10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òÃ£À®¡£9·î5Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Ï85µå¤òÅê¤²¡¢8²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¹¥Åê¤Çº£µ¨½é´°Åê¤¹¤ë¤âÂÇÀþ¤¬ÌµÆÀÅÀ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æº£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿11Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤Ï¾®±à¤Ë½é²óÀèÀ©¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÃæ5Æü¤Ç6²ó6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£