µð¿Í¤Î¼«ÎÏ2°Ì¤¬Éü³è¡¡²¬ËÜºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯90ÂÇÀÊ¤Ö¤êÃÆ¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¡°Ë¿¥¼«¤é3ÂÇÅÀ¤Ç11¾¡ÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¹ÅçÁê¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ÆÏ¢ÇÔ¤òÁË»ß¡£¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¡¢¼«ÎÏ2°Ì¤¬Éü³è¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¤Ë¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë12¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤¬¼«¤é±¦ÍãÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ3¡½2¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï6²ó¤Ë¤â2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤Ï3ÅÀ¤Ë¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿»³ºê¡£¼«¤é3ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ5¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë17¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï6²ó2/3¤ò7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë11¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£