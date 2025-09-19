◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-4 広島(19日、東京ドーム)

巨人は初回に先制を許すも、広島に逆転勝利を収めました。同日2位DeNAが敗れたため、1ゲーム差に迫っています。

先発マウンドにあがった山粼伊織投手は初回、2アウトから小園海斗選手の内野安打を浴びます。その後、末包昇大選手に四球を与え1、2塁とピンチを招くと、坂倉将吾選手の先制2点タイムリーを浴びました。

しかし即座に巨人打線も反撃。2回の先頭打者として打席に向かった岡本和真選手は自身27日ぶりとなるソロHRで1点を返すと、4回にも先頭でソロHRを放ち同点に追いつきます。続く4回の2アウト1、2塁の好機では、山粼投手自身のバットで勝ち越しに成功しました。さらに6回にも2アウト2、3塁の好機で打席を迎えた山粼投手。初球のシュートをとらえ、フェンス直撃の2点タイムリー2塁打としました。

打でも躍動を見せた山粼投手は、マウンドでも状態をあげ、2回以降スコアボードに0を並べます。しかし7回、2アウト1塁の場面で打席に迎えたファビアン選手から一発を浴び、1点差に迫られ降板となりました。

それでも中川皓太投手、大勢投手、マルティネス投手が無失点に抑えゲームセット。山粼投手はこれでキャリアハイとなる11勝目をあげ、マルティネス投手も球団新記録となる43セーブをマークしました。