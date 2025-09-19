µð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬°µ´¬¤Îº£µ¨43¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡¡¤ï¤º¤«7µå¤Ç¸ñÎÁÍý¡¡Å´ÏÓ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤Ø¤Ä¤¤¤Ë²¦¼ê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨59ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£º£µ¨43¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡Ê8¾¡4ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»³¸ýÅ´Ìé¡Ê¸½2·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬2012Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó44¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎµåÃÄºÇÂ¿µÏ¿¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡5¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿4ÈÖ¡¦ËöÊñ¤ò3µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦ºäÁÒ¤Ï½éµå¤Î156¥¥íÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£6ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ï3µåÌÜ¤Î155¥¥íÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤ï¤º¤«7µå¤Ç¤Î¸ñÎÁÍý´°À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Çº£µ¨42¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¡¢2016Ç¯¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥·¥½¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆµåÃÄÃ±ÆÈ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Àï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Þ¥·¥½¥ó¤¬2016Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿49¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊHP¡Ë¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ò9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë50HP¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÀª¤Ïº£µ¨59»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡£37¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î57»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿ÅÐÈÄ¤â¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Úµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÎòÂå¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¡Û
1°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡44¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2012Ç¯
2°Ì¡¡ÂçÀª¡¡43¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2025Ç¯
3°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡41¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2016Ç¯
4°Ì¡¡¥Þ¥·¥½¥ó¡¡40¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯
5°Ì¡¡»³¸ýÅ´Ìé¡¡38¥Û¡¼¥ë¥É¡¡2013Ç¯