¡Ö¤É¤ó¤É¤ó·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¡Ä¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È´ñ¹Ô¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ¡Ä¡Ö»î¹ç¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê9·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Î¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡ÄÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¤¬»î¹ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡ÈÂçË½Áö¡É
¡¡Ç°´ê¤Î¥Ù¥ë¥ÈÂ×´§°Ê¹ß¡¢Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢»î¹ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÅ¨¤ò½±·â¡£¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤À¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏºòÇ¯9·î¤ËWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤ËNXT½÷»Ò²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ»þ´Ö6·î28Æü¤Î¡ÖSMACK DOWN¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WWE½÷»ÒUS²¦ºÂÀï¤Ç¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤Ë¾¡Íø¤·¡¢WWE½÷»ÒUS²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤ÇB¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹çÁ°¤ËÂåÍý¿Í¤Î¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬B¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¸¥å¥ê¥¢¤¬·ã¹·¡£¥¥¢¥Ê¤È¶¦¤ËB¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤ò¥ê¥ó¥°Æâ³°¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎË½Áö·à¤Ë¤Ï²ñ¾ì¤âÄÀÌÛ¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤È¤¤¤Æ»î¹ç¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤¨¡©»î¹ç¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖºÇ¶á¤³¤Î2¿Í¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ê¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î¸å¡¢¤ä¤é¤ìÊüÂê¤ÎB¡¦¥Õ¥¡¥Ö¤òÁ°½µ¥¸¥å¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¥ß¥Á¥ó¤¬¡Èµß½Ð¡É¡£¥¥¢¥Ê¤¬¥ß¥Á¥ó¤ËÃÝÅá¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë