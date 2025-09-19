ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¸÷·Ê¡É ¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î´ÑµÒ¥¥Ã¥º¤¬¤¿¤áÂ©¢ªÂç´¿´î¡Ä°ìµå¤´¤È¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡È°ì´î°ìÍ«¡É¤¹¤ë´ÑµÒ¥¥Ã¥º
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë´ÑÀï¥¥Ã¥º¤Î»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2-1¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤ÎÂçÃ«¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤¿¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬½éµå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£Â³¤¯2µåÌÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÎ¾¼ê¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤Æ3µåÌÜ¤òÁ°¤Ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥Ø¥¤¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂçÃ«¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ØÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¾å¤²¤ÆÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°ìµå¤´¤È¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ·Ñ¤ò¸«¼é¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤â²¹¤«¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥À¥Ö¥ë¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î1ÈÖ¤À¤èÂçÃ«¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÂçÃ«¤ä¡ª¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Î°ìÂÇ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë