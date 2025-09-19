²£¿Ü²ì¤ÎÊÆÊ¼¤¬Åö¤ÆÆ¨¤²¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¡¡¿à»Ò¤ÇÀÖ¿®¹æ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤ËÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¡Ë½êÂ°¤ÎÊÆÊ¼¤¬¿à»Ò»ÔÆâ¤Ç¼ÖÆ±»Î¤ÎÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÊÆÊ¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¨Ìò£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£¹Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£È½·è¤Ï£··î£³ÆüÉÕ¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÊ¼¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢Æ±»Ôºù»³¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÊÆÊ¼¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾×ÆÍ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢ÊÆÊ¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿à»Ò½ð¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡ÊÅö¤ÆÆ¨¤²¡Ë¤È¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£