¡û µð¿Í 5 ¡Ý 4 ¹Åç ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤ÏÁ°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¡Ø6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤â2ÂÇ¿ô2»°¿¶¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Ø6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ËÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤«¤é¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢ÅçÆâñ¥ÂÀÏº¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢9·î6Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌÔÂÇ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤ÏÃæ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁêÅö´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁÇ¼Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï·ë²Ì¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿ô»ú¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢2ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬Âç»ö¡£¤³¤³¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë