¤³¤ì¤¬µð¿Í¤Î4ÈÖ¡ª²¬ËÜ¤¬2¥Û¡¼¥Þ¡¼¡ª¹¾ËÜ»á¡Ö2ËÜÂÇ¤Ä¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡û µð¿Í 5 ¡Ý 4 ¹Åç ¡ü
¡ã23²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï0¡Ý2¤Î2²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢8·î23Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¤³¤Î°ìÈ¯¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤âº£¤Î²¬ËÜ¤Ë¤·¤¿¤é1ËÜÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆâÍÆ¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡£±Ë¤¤¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Ï¤º¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯£±ËÜ¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥à¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÂ³¤¯1¡Ý2¤Î4²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÀ¥ÎÉ¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î³°³Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂè13¹æ¥½¥í¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£1ËÜÌÜ¤À¤±¤À¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢2ËÜÂÇ¤Ä¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î²¬ËÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢Ä¹´ü°ì·³ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¬ËÜ¤Î¸Î¾ã¤¬¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë