¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥èー¥°¥ë¥ÈÈ¯¸«¡ª¡ª¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¥ê¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¨¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥èー¥°¥ë¥È¤¬¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë´¶¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Á¥ãー¥à¡£ÌÜ°õ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¬¥Á¥ã¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¥èー¥°¥ë¥È·Ï¤Î¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³¸¤ä¥¹¥È¥íー¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥ë¥Ê ¥Ð¥Ë¥é¥èー¥°¥ë¥È ¥ß¥Ë¥Á¥ãー¥à¡×
³¸¤ä¥¹¥È¥íー¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤³¤Á¤é¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¿§Ì£¤¬±Ç¤¨¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡ÚÆüËÜ¥ë¥Ê¡Û¤Î¥Ð¥Ë¥é¥èー¥°¥ë¥È¥·¥êー¥º¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¥Á¥ãー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¤Î¡Ö¤ë¤Ê¤¿¤ó¡×¤¬¥«¥Ã¥×¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¥³¥ó¥×Íß¤ò»É·ã¤µ¤ì¤½¤¦¡£1²ó¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×ー¥óÉÕ¤¤Î²Ä°¦¤¤¥Á¥ãー¥à¡ª¡Ö¿¹±ÊÆý¶È ¥èー¥°¥ë¥È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î±úÆÌ´¶¤ä¡¢³°Áõ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡Ú¿¹±ÊÆý¶È¡Û¤Î¥èー¥°¥ë¥È¥Á¥ãー¥à¤âÉ¬¸«¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤Î¥¹¥×ー¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Á´6¼ïÎà¤Î¥èー¥°¥ë¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1²ó¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤Ò²ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
