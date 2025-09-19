ËÌ¸ý¿º²Ö¤¬¹æµã¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¡Ä²ù¤·¤¤¡×¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿¶ìÇº¡¢Éª¤ÎÉÔ°Â¿¡¤¨¤º¡Ö¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Èô¤Ö¤«¡Ä¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢AÁÈ8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12¿Í¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸á¸å9»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ëBÁÈ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ËÌ¸ý¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤êÅê¤²½÷²¦¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Í½ÁªAÁÈ¤Ë¡¢ËÌ¸ý¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ1ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë31¡¢2ÅêÌÜ¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë38¤È¤·¤¿¤¬¡¢3ÅêÌÜ¤Ï58¥á¡¼¥È¥ë80¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤Î62¥á¡¼¥È¥ë50¤ËÆÏ¤«¤º¡¢AÁÈ8°Ì¡£Åê¤²½ª¤¨¤ë¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥»¥±¥é¥¯¡¦¥³¡¼¥Á¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹æµã¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½ÕÀè¤«¤é²ø²æ¤¬Â³¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¶ìÇº¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÉª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®µÙ»ß¡£¡ÖÆ¬¤¬Éª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¡£¤·¤«¤·¡¢Æ®»Ö¤Ï¾Ã¤¨¤º¡£¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢°ÕÍß¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤µÙ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡ËÌ¸ý¤Ï6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¼¡Àï¤âºÇ²¼°Ì6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉüÄ´¥à¡¼¥É¤ÇÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
