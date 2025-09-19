人気グラビアアイドルの鈴木ふみ奈（35）がこのほど、デビュー15周年を記念した写真集「GRACE」（日之出出版）を、9月25日に発売することを発表した。発売に先行して、誌面から大胆カットも公開された。



【写真】これが15年間トップを走る“I”ボディだ

15年間の活動の集大成となる同作は「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。“今の鈴木ふみ奈”だからこそ表現できる、大胆かつ透明感あふれる自然体の姿を収めた一冊となっている。



公開された先行カットではベトナムの民族衣装のアオザイや、「履いてない!?」と錯覚するようなシースルーランジェリー衣装など、「ドキッ」とする姿を披露。自慢のIカップを生かした大胆ショットを存分に見せつけている。



鈴木は同作について「15年間の集大成として、大胆で、そして自然体の私を詰め込んだ一冊になっています。撮影はベトナムのダナンとホイアンで行いました。青い海と歴史ある街並みの中で、今の私だからこそ表現できる新しい姿をたくさん残してきました」と総括。ファンに向けては「これまで支えてくれた皆さんに、感謝の気持ちを込めて、そして、これからの進化も楽しみにしてもらえるような作品になっていますので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです」とコメントした。



（よろず～ニュース編集部）