¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¤ª½õ¤±¥ì¥·¥Ô¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Äº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¹¥É¾
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¸¥Î©¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ª½õ¤±¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤Ï£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò±ö¸ÕÜ¥¡Ê¤³¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ç¾Æ¤¡×¤Èµ¤·¡¢Âç»®¤ËÀ¹¤Ã¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¿Í»²¡¢Âçº¬¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢¥·¥½¡¢¥¹¥À¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²¼¤Î¤ªÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡¡¥¿¥ì¤Ï¡¡¥Ý¥ó¿Ý£³¡¡¡¥¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü£±¡¥¡¡Çò¤À¤·£±¡¥¡¡¤´¤ÞÌý£°¡¥£µ¡¢¥¹¥À¥Á¤®¤å¡¼¤Ã¤È¡×¤È¥¿¥ì¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¤·¤«¡Á¤·¡£»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡ª¡¡¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ï¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§¸«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¡¡¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡¡¡Ø¤Ê¤ó¤«¿§¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¡¢°ì¸ÀÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¾Ð¡¡¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡¡¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Äº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¾Ò²ð¤È¤Æ¤â´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¥ì¥·¥Ô¡×¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª¤«¤ºÅê¹Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥é¥À¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£