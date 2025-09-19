Ãæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤Î¿åÍø»ö¶È¡¦µíÏ©ÎæÞõÞô¶è¡¢¼ç¿åÏ©¤Î2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´ÓÄÌ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î19Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤ÎËüÇ«»Ô¤Èàû³¤¡Ê¤±¤¤¤«¤¤¡Ë»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¿åÍø»ö¶È¡¢µíÏ©ÎæÞõÞô¡Ê¤«¤ó¤¬¤¤¡Ë¶è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï16Æü¡¢¼ç¿åÏ©¤Î2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤¬´ÓÄÌ¤·¤¿¡£Á´Àþ½é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë´ÓÄÌ¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï³¤Æî¾Ê¿åÍø¿åÌ³È¯Å¸½¸ÃÄ»±²¼¤Î³¤Æî¾Ê¿åÍøÅÅÎÏ½¸ÃÄ¤¬·úÀß¡¢Å´Æ»·úÀßÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú»±²¼¤ÎÃæÅ´½½È¬¶É½¸ÃÄ¤¬·úÂ¤¤òÀÁ¤±Éé¤¦½ÅÅÀ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëËüÀô²Ï±¦´ß¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Á´Ä¹¤Ï683.5¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ê£»¨¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë´äÈ×¤ÎÆÃÀ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹£Æâ¤ËÂ¿¤¯¤Î´¹µ¤ÀßÈ÷¤äÍÆÇ¥¬¥¹¸¡ÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¡¢´äÈ×¤ÎÊÑ·Á¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´ÑÂ¬¤ä¶ÛµÞ»þ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤â½çÄ´¤Ëºî¶È¤¬¿Ê¤à¤è¤¦°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£ÃæÅ´½½È¬¶É½¸ÃÄ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢ìäÀ®°Â¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤»¤¤¤¢¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´ÓÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¶è´Ö¤Î4³ä¤¬´°À®¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃæ¹ñ¹ñÌ³±¡¤¬·èÄê¤·¤¿150¤Î½ÅÍ×¿åÍø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Æ±¾Ê¤Î¿åÍøÌÖ·úÀß¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£´°À®¸å¤ÏËüÇ«»Ô¤Èàû³¤»Ô¤Î·×56Ëü6Àé¥à¡¼¡ÊÌó380Ê¿Êý¥¥í¡Ë¤ÎÇÀÃÏ¤Ë¤«¤ó¤¬¤¤ÍÑ¿å¤ò¶¡µë¤·¡¢Î¾»Ô21¤ÎÄÃ¡ÊÄ®¡Ë¤ÎÀ¸³è¡¦¹©¶ÈÍÑ¿å¤òµë¿å¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤ÎÉÔÂ¤ä¿å»ñ¸»³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ÌÓ¿¶²Ú¡¢Á×¿ð¡Ë