¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¡ÖI MY ME MINE¡×¸ø³«
¡¡King ¡õ Prince¤¬¡¢º£Ç¯5·î10Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎBlu-ray¡õDVD¤¬10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤è¤ê¡ÖI MY ME MINE¡×¤ò¤¤ç¤¦19Æü¸á¸å9»þ¤ËKing & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖI Know¡×PerformanceÆ°²è
¡¡Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢38Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing & Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´35¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´¸ø±éÊ¬¤ÎMC¤ò¸·Áª¤·Ä¶¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¶Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤Ë¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£½éÆü¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÇ®µ¤¤ò²þ¤á¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Îµ°À×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ËÌ©Ãå¡£¥½¥í¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖI MY ME MINE¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡×¡ÖHEART¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Î4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¡ÖKing ¡õ Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤· in DOME¡×¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¸å¤ÇÉñÂæÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡É´Ö°ã¤¤¡È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãµ¤·½Ð¤¹¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢38Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬³Æ³Ú¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤Ï¤â¤È¤è¤ê±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾Àï¤Ï¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing & Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¡ÖHEART¡×¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÁ´35¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤¬Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´¸ø±éÊ¬¤ÎMC¤ò¸·Áª¤·Ä¶¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿3»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÄ¶Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÎMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯10·î26Æü¤Ë¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¼ýÏ¿¡£½éÆü¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤ÀÇ®µ¤¤ò²þ¤á¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤«¤é2¿ÍÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤ÆÄ©¤ó¤À¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Îµ°À×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ËÌ©Ãå¡£¥½¥í¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¤Ï¡¢¡ÖI MY ME MINE¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡×¡ÖHEART¡×¡Ö¥Ä¥¥è¥ß¡×¤Î4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¡ÖKing ¡õ Prince¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤· in DOME¡×¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¸å¤ÇÉñÂæÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡É´Ö°ã¤¤¡È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãµ¤·½Ð¤¹¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¤â¤·¤í±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£