¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡ÙYMO¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬4½µÏ¢Â³¤ÇYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¡¡»³¸ý°ìÏº¡¢¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤é¤¬½Ð±é
¡¡5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢MAJ¡Ë¤Î³«ºÅ¥¦¥£¡¼¥¯Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿YELLOW MAGIC ORCHESTRA¡ÊYMO¡Ë¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO - SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025 -¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢MAJ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¡Ö·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£¡×¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿²¬Â¼Ì÷¹¬¤Û¤«½Ð±é¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢5·î20Æü¤ËµþÅÔ¡¦¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û Main Hall¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢MAJ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¡¢¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¢ºäËÜÈþ±«¡¢»³¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Ginger Root¡¢TOWA TEI¡ÊDJ¡Ë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION¡¢¸¶¸ýº»Êå¡¢¾¾Éð½¨¼ù¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢YMO¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ä´ØÏ¢³Ú¶Ê¤òÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¹âÌî´²¤é¤Ë¤è¤ëMVF Orchestra¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¸ø³«¤È¤Ê¤ë19Æü¤Ë¤Ï¡¢TOWA TEI¤Ë¤è¤ëDJ¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖTechnopolis¡×¡ÊModern Vintage Future Orchestra¡Ë¡¢¡ÖCosmic Surfin¡Ç¡×¡ÊÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION¡Ë¡¢¡Ö·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£¡×¡Ê²¬Â¼Ì÷¹¬¡Ë¡¢¡Ö²»³Ú¡×¡ÊºäËÜÈþ±«¡Ë¡¢¡ÖBehind The Mask¡×¡Ê¾¾Éð½¨¼ù¡¿¸¶¸ýº»Êå¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢26Æü¡¢10·î3Æü¤Ë¤ÏÄÉ²Ã±ÇÁü¤ò½ç¼¡¸ø³«¡£10·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤ò½ü¤¤¤¿Á´ÊÔ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YMO¤Ï1978Ç¯¤ËºÙÌîÀ²¿Ã¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¹¬¹¨¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢1979Ç¯¤Î³¤³°¿Ê½Ð°Ê¹ß¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¥°¥ë¡¼¥×¡£2023Ç¯¤ËºäËÜ¤µ¤ó¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²»³Ú¤Ïº£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á
TOWA TEI¡ÊDJ¡Ë¡¿Modern Vintage Future Orchestra¡¿Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION¡¿²¬Â¼Ì÷¹¬¡¿ºäËÜÈþ±«¡¿¾¾Éð½¨¼ù¡ß¸¶¸ýº»Êå
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á
²¬Â¼Ì÷¹¬¡¿»³¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¿Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é HORN SECTION¡¿Modern Vintage Future Orchestra¡¿¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¿¸¶¸ýº»Êå
10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á
Ginger Root¡¿»³¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¿¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¿ºäËÜÈþ±«¡¿Modern Vintage Future Orchestra¡¿¾¾Éð½¨¼ù¡ßºäËÜÈþ±«
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¡Á
Á´ÊÔÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ê°ìÉô³Ú¶Ê½ü¤¯¡Ë
