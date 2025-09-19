¡ÚACLE¡Û¿À¸Í¤È¹Åç¤ÏÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡È¥¢¥¸¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¥É¥í¡¼È¯¿Ê
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È 2025/26 ¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè1Àá
¥µ¥Ã¥«¡¼AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸EAST¤ÎÂè1Àá¤¬16¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
J¥ê¡¼¥°Àª¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤Ë2-0¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¾å³¤³¤¹Á(Ãæ¹ñ)¤Ë3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤ÎACLE¤ËÄ©¤àFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÏFC¥½¥¦¥ë(Ãæ¹ñ)¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÅìÀ¾ÃÏ¶è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢24¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¾ì¡£³Æ¥ê¡¼¥°Æâ¤Î°Û¤Ê¤ë8¥¯¥é¥Ö¤È¥Û¡¼¥à4»î¹ç¡¢¥¢¥¦¥§¥¤4»î¹ç¤º¤ÄÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬ÆÍÇË¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸EAST¡Û
¢¦Âè1Àá
¹Åç 2-0 ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£
Ä®ÅÄ 1-1 FC¥½¥¦¥ë
¹¾¸¶FC 2-1 ¾å³¤¿½²Ö
¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É 2-1 ¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à
±¶»³HD 2-1 À®ÅÔÍÖ¾ë
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 3-0 ¾å³¤³¤¹Á
FC¥½¥¦¥ë - ¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É
¹Åç - ¾å³¤³¤¹Á
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à - Ä®ÅÄ
À®ÅÔÍÖ¾ë - ¹¾¸¶FC
¿À¸Í - ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£
¾å³¤¿½²Ö - ±¶»³HD