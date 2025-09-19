È¯¸« ¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤Îµí¤ÏÃî¤Ä¤«¤º ¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ËÆüËÜ¿Í
¡Ø¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾ÞÀ¸Êª³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÑ»ÅèÊþµ®¤µ¤ó¤é¤Ç¤¹¡Ù¡ÊThe winners are from Japan.The Ig Nobel biology prizeis awarded Tamoki Kojima.¡Ë
¡È¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡É¤È¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¤ä³«È¯¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¡£À¸Êª³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤ÎÑ»ÅèÊþµ®¤µ¤ó¤é¡¢11¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤´Íè¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡Ù¡ÊLadies and gentlemenuh we are deeply honored toreceive this award¡Ë
¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Þ¥¦¥·¡×¤Î¸¦µæ¡£ÄÌ¾ï¤Îµí¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È·ì¤òµÛ¤¦Ãî¤¬ÂÎ¤ËÉÕÃå¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¥·¥ÞÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¥·¥Þ¥¦¥·¡×¤À¤ÈÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¡¢every.¤Ï¸¦µæ¸½¾ì¤Î°¦ÃÎ¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì¤ò¼èºà¡£
Ñ»ÅèÊþµ®¤µ¤ó¡Ø¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¥é¥Ã¥«¡¼¤Ç¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù
ÃÏ¸µ¤ÎÃÜ»ºÇÀ²È¤«¤éÃî¤¬µí¤Î·ì¤òµÛ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤òÇÞ²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ñ»Åè¤µ¤ó¡£³¤³°¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤ËÉÂ¸¶ÂÎ¤òÇÞ²ð¤¹¤ëÃî¤ò¥·¥Þ¥¦¥Þ¤¬´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ª¥¦¡ª¥ª¥¦¡ª¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ÊExcuse me¡Ë¡Ù
¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃî¤¬¤è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Éþ¤òÃ¦¤®¡¢¥·¥ÞÌÏÍÍ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡£Ãî¤¬´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë±é½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤³¤È¤·¤Ç19Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£